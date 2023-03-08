08 Mart 2023, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi! ABD ekibi yıldız oyuncunun peşinde! İşte yapılan teklif ve transfer planı
Beşiktaş'ın formda golcüsü Cenk Tosun'a ABD'den transfer teklifi var. Amerika ekibi Chicago Fire, yıldız oyuncuyu 3 yıllığına karosuna katmak istiyor. Şenol Güneş'in ilk 11'de vazgeçmediği isimlerin başında olan Tosun için ayrılık zamanı mı? İşte Beşiktaş'taki transfer gündeminin detayları...