Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi! ABD ekibi yıldız oyuncunun peşinde! İşte yapılan teklif ve transfer planı

Beşiktaş'ın formda golcüsü Cenk Tosun'a ABD'den transfer teklifi var. Amerika ekibi Chicago Fire, yıldız oyuncuyu 3 yıllığına karosuna katmak istiyor. Şenol Güneş'in ilk 11'de vazgeçmediği isimlerin başında olan Tosun için ayrılık zamanı mı? İşte Beşiktaş'taki transfer gündeminin detayları...