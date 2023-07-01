01 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Beşiktaş'ta ''Abi mi oldunuz'' dedi 3 el ateş etti 1 yaralı

Beşiktaş'ta ''Abi mi oldunuz'' dedi 3 el ateş etti 1 yaralı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2023 15:02
Olay, akşam 22.00 sıralarında Beşiktaş İskelesi'nde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz 2 kişi bir motosikletle iskelede arkadaşlarıyla oturan K. A. (17) isimli şahsa ateş açtı ve daha sonra olay yerinden kaçtı. Mermilerin 3 tanesi isabet eden K. A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ve gece bekçileri olayın yaşandığı alanı şeritle kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği noktada incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Metroda yumruklar havada uçuştu
Metroda yumruklar havada uçuştu
’’Abi mi oldunuz’’ dedi 3 el ateş etti
''Abi mi oldunuz'' dedi 3 el ateş etti
Bayram yoğunluğu! Binden fazla...
Bayram yoğunluğu! Binden fazla...
A Haber trafik denetiminde
A Haber trafik denetiminde
Trafikte makas terörü nasıl önlenecek?
Trafikte makas terörü nasıl önlenecek?
Parmaklarıyla öğreniyorlar
Parmaklarıyla öğreniyorlar
Belgeselleri aratmayan görüntüler
Belgeselleri aratmayan görüntüler
Tatilden dönüş başladı
Tatilden dönüş başladı
Şoför kapıları açmadı yolcular İETT’yi tekmeledi
Şoför kapıları açmadı yolcular İETT'yi tekmeledi
Yürüyen banda kapıldı bacağı kesildi!
Yürüyen banda kapıldı bacağı kesildi!
Düzce’de katliam gibi kaza!
Düzce'de katliam gibi kaza!
18 araç birbirine girdi
18 araç birbirine girdi
Daha Fazla Video Göster