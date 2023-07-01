01 Temmuz 2023, Cumartesi
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Beşiktaş'ta ''Abi mi oldunuz'' dedi 3 el ateş etti 1 yaralı
Olay, akşam 22.00 sıralarında Beşiktaş İskelesi'nde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz 2 kişi bir motosikletle iskelede arkadaşlarıyla oturan K. A. (17) isimli şahsa ateş açtı ve daha sonra olay yerinden kaçtı. Mermilerin 3 tanesi isabet eden K. A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ve gece bekçileri olayın yaşandığı alanı şeritle kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği noktada incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.