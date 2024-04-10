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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının izleri bina içinden görüntülendi

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Giriş: 10.04.2024 17:48
Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının izleri, hasar gören binanın içinden görüntülendi. Pek çok yerin yangın sonrası yoğun is kapladığı görüldü.
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