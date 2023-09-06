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Beşiktaş'ta 2 kadın eğlence mekanını birbirine kattı

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Giriş: 06.09.2023 13:53
Beşiktaş'ta eğlenmek için gittikleri gece kulübünde taşkınlık çıkardıkları için güvenlikçiler tarafından dışarı çıkarılan 2 kadın, dışarıda da olay çıkardı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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