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Beşiktaş şampiyonluk için yemin etti! O kupayı biz kaldıracağız

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Giriş: 13.05.2021 10:25
Güncelleme:13.05.2021 10:30
Beşiktaş şampiyonluk için kilitlendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük’e kaybettikleri maç sonrası soyunma odasında futbolcularıyla toplantı yaptı. Başarılı hoca, “Oynadığımız futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazındık. 1 maçımız kaldı. Sezon sonunda kupayı biz kaldıracağız” dedi.
O kupayı biz kaldıracağız
O kupayı biz kaldıracağız
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