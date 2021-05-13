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Beşiktaş şampiyonluk için yemin etti! O kupayı biz kaldıracağız
Beşiktaş şampiyonluk için kilitlendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük’e kaybettikleri maç sonrası soyunma odasında futbolcularıyla toplantı yaptı. Başarılı hoca, “Oynadığımız futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazındık. 1 maçımız kaldı. Sezon sonunda kupayı biz kaldıracağız” dedi.