Beşiktaş şampiyonluk için yemin etti! O kupayı biz kaldıracağız

Beşiktaş şampiyonluk için kilitlendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük’e kaybettikleri maç sonrası soyunma odasında futbolcularıyla toplantı yaptı. Başarılı hoca, “Oynadığımız futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazındık. 1 maçımız kaldı. Sezon sonunda kupayı biz kaldıracağız” dedi.