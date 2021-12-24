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Beşiktaş kazılarında yeni keşif, 5 bin 500 yıllık yaprak bulundu

DHA
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Giriş: 24.12.2021 15:16
Beşiktaş'taki kazılarda 5 bin 500 yıllık yaprak bulundu. Beşiktaş-Mecidiyeköy metro hattının Beşiktaş istasyonu inşaatında yapılan arkeolojik kazılarda 124 mezar tespit edildi. 45'i kurgan tipi olan mezarlarda yapılan araştırmalarda, 5 bin 500 yıl öncesine tarihlenen çok sayıda yaprak bulundu.

Beşiktaş kazılarının baş arkeoloğu Mehmet Ali Polat, ?Yaklaşık 124 mezar ortaya çıkardık. Yapraklarda bu 124 mezarın birinin içerisinde bulundu. Bu da kramasyon yani yakılarak gömülmüş bir bireye ait mezar. Kemiklerin hemen yanında bir çukurun içerisinde ağaç yaprakları ortaya çıkardık diyerek, yaprakların bir dini ritüel nedeniyle mezarda bulunduğunu düşündüklerini belirtti.

Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro hattının Beşiktaş İstasyonu olacak alanda, İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından 2016'dan bu yana arkeolojik kazı çalışmaları yürütülüyor. Aralıksız devam eden kazılarda daha önce kurgan tipi mezarlar ve kalkolitik döneme ait çanak çömlek parçaları bulunmuştu. Kalkolitik döneme yani milattan önce 4500-5000 yıllarına dayana bu kalıntılar İstanbul'un bilinen tarihini değiştirmişti. Kazı çalışmalarında kurgan mezarları sayısı 124 yükselirken bu mezarların birinde ise çınar ağacına ait olduğu düşünülen çok sayıda yaprak bulundu. Yaprakların milattan önce 3500-3300 yıllarında yani günümüzde 5500-5300 yıl öncesine ait olduğu belirtiliyor.

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