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Beryl Kasırgası’nda bilanço artıyor: Can kaybı 11’e yükseldi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 12:18
Amerika kıtasında büyük yıkım ve can kabına yol açan Beryl Kasırgası’nda can kaybı 11’e yükseldi. Kasırga ABD’nin Texas eyaletine ulaştı, uçuşlar çift yönlü askıya alındı.
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