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Beril Varol cinayetinde yeni bulgu

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2022 19:02
İstanbul'da ev arkadaşıyla birlikte, eski sevgilisi tarafından öldürülen Beril Varol cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Maktullerin tırnaklardan alınan DNA örneklerinin incelenmesi sürerken, cinayetin işlendiği evde, silah, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Beril Varol cinayetinde yeni bulgu
Beril Varol cinayetinde yeni bulgu
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