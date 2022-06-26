26 Haziran 2022, Pazar
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Beril Varol cinayetinde yeni bulgu
İstanbul'da ev arkadaşıyla birlikte, eski sevgilisi tarafından öldürülen Beril Varol cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Maktullerin tırnaklardan alınan DNA örneklerinin incelenmesi sürerken, cinayetin işlendiği evde, silah, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.