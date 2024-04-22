22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bereketli topraklarda yetişen Denizli Kekiği dünya piyasasında büyük talep görüyor

Bereketli topraklarda yetişen Denizli Kekiği dünya piyasasında büyük talep görüyor

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2024 15:04
Kekik denilince akla gelen ilk ve tek ülke olan Türkiye, tüm dünyanın kekik ihtiyacının yüzde 89.6’sını karşılıyor. Kekik ekim alanlarının yüzde 91,2’sine sahip olan Denizli, üretimin de tamamına yakın bir bölümünü tedarik ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Minik protestoculara dondurma sürprizi
Minik protestoculara dondurma sürprizi
Çocukların elleriyle toprakla buluştu
Çocukların elleriyle toprakla buluştu
Denizli kekiğine büyük talep!
Denizli kekiğine büyük talep!
Polis aracına silahlı saldırı!
Polis aracına silahlı saldırı!
Çatıdan çatıya kaçış! Enselendi
Çatıdan çatıya kaçış! Enselendi
Eşini ve çocuklarını rehin alan firariye operasyon
Eşini ve çocuklarını rehin alan firariye operasyon
Yola çıkan kirpiyi ezilmekten kurtardı
Yola çıkan kirpiyi ezilmekten kurtardı
Yağış sonrası yol çöktü
Yağış sonrası yol çöktü
Alkollü şahısların kavgası kamerada
Alkollü şahısların kavgası kamerada
Film gibi silahlı çatışma kamerada
Film gibi silahlı çatışma kamerada
7 lüks otomobil son anda kurtarıldı!
7 lüks otomobil son anda kurtarıldı!
1 kaçak midye ele geçirildi
1 kaçak midye ele geçirildi
Daha Fazla Video Göster