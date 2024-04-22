Bereketli topraklarda yetişen Denizli Kekiği dünya piyasasında büyük talep görüyor

Kekik denilince akla gelen ilk ve tek ülke olan Türkiye, tüm dünyanın kekik ihtiyacının yüzde 89.6’sını karşılıyor. Kekik ekim alanlarının yüzde 91,2’sine sahip olan Denizli, üretimin de tamamına yakın bir bölümünü tedarik ediyor.

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