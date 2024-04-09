Berberlerde bayram mesaisi! Bayram öncesi saç- sakal bakımı

Ramazan Bayramı öncesi saç tıraşı olmak isteyen vatandaşlar berberler de yoğunluk oluşturdu. Bayram sabahına kadar mesai yapacak berberlerin randevu defterleri neredeyse bir hafta önceden doldu.

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