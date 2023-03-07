Berat Kandili dualarla idrak edildi! Vatandaşlar camilerde buluştu

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, ülkenin dört bir yanında idrak edildi. Vatandaşlar camilerde bir araya gelerek dualar edip Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okudu. Ayrıca depremde yaşamını yitirenler ve afetzedeler için dua edildi. Namaz çıkışında ise vatandaşlara ikramlar yapıldı.