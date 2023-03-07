07 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Berat Kandili dualarla idrak edildi! Vatandaşlar camilerde buluştu

Berat Kandili dualarla idrak edildi! Vatandaşlar camilerde buluştu

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2023 09:36
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, ülkenin dört bir yanında idrak edildi. Vatandaşlar camilerde bir araya gelerek dualar edip Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okudu. Ayrıca depremde yaşamını yitirenler ve afetzedeler için dua edildi. Namaz çıkışında ise vatandaşlara ikramlar yapıldı.
Hatay’da 4,1’lik deprem
Hatay'da 4,1'lik deprem
Depremler mezarlığı da tahrip etti!
Depremler mezarlığı da tahrip etti!
Berat Kandili dualarla idrak edildi!
Berat Kandili dualarla idrak edildi!
İstanbul’da narkotik operasyonu
İstanbul'da narkotik operasyonu
Hatay’da yeni su kuyuları açılıyor
Hatay'da yeni su kuyuları açılıyor
Berat gecemiz mübarek olsun
Berat gecemiz mübarek olsun
EYT başvurusunda 3 kritik detay
EYT başvurusunda 3 kritik detay
Masal bebek Konya’da bulundu
Masal bebek Konya'da bulundu
Ronaldo’dan afetzedelere yardım uçağı
Ronaldo’dan afetzedelere yardım uçağı
Fayın yıkıcı etkisi dehşete düşürdü!
Fayın yıkıcı etkisi dehşete düşürdü!
Bursaspor Amedspor maçı başlamadan saha karıştı!
Bursaspor Amedspor maçı başlamadan saha karıştı!
TEM’de 23 araç birbirine girdi
TEM'de 23 araç birbirine girdi
Daha Fazla Video Göster