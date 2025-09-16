16 Eylül 2025, Salı

Benzin koyduğu otomobil kayınca eliyle durdurmaya çalıştı! O anlar kamerada

Benzin koyduğu otomobil kayınca eliyle durdurmaya çalıştı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 15:01
Bursa Nilüfer’de bir benzin istasyonunda yakıt alan otomobil, sürücü aracın yanından ayrılınca hareket etti. Panikleyen pompacı, benzin tabancasını bırakıp aracın kaymasını önlemeye çalıştı. Film sahnelerini aratmayan o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, izleyenleri gülümseten görüntüler ortaya çıktı.
