16 Eylül 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Benzin koyduğu otomobil kayınca eliyle durdurmaya çalıştı! O anlar kamerada
Bursa Nilüfer’de bir benzin istasyonunda yakıt alan otomobil, sürücü aracın yanından ayrılınca hareket etti. Panikleyen pompacı, benzin tabancasını bırakıp aracın kaymasını önlemeye çalıştı. Film sahnelerini aratmayan o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, izleyenleri gülümseten görüntüler ortaya çıktı.