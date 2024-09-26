Benzin kokusu aldığı aracı alevlere teslim oldu

Antalya’da park halindeki aracını çalıştırıp hareket ettiren vatandaş, yaklaşık 10 metre sonrası burnuna gelen benzin kokusu sonrası durdurup kontrol yaptığı sırada aracı bir anda alev aldı. Yangın vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

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