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Benzin kokusu aldığı aracı alevlere teslim oldu

Benzin kokusu aldığı aracı alevlere teslim oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 10:44
Antalya’da park halindeki aracını çalıştırıp hareket ettiren vatandaş, yaklaşık 10 metre sonrası burnuna gelen benzin kokusu sonrası durdurup kontrol yaptığı sırada aracı bir anda alev aldı. Yangın vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
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