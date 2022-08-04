04 Ağustos 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Benzin alırken çakmak yaktı! Alevler içinde kaldı
Aksaray'da bir akaryakıt istasyonuna giren Mustafa Akil (25), ATV aracına yakıt aldığı sırada dalgınlık sonucu çakmağını ateşledi. Bir anda alevler arasında kalan Akil'in ATV aracı alev topuna döndü. Akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Akbulut (27) ve Akil, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Akil'in arkasında oturan arkadaşı yara almadan kurtulurken, olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.