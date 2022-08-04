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Benzin alırken çakmak yaktı! Alevler içinde kaldı

DHA
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Giriş: 04.08.2022 11:30
Aksaray'da bir akaryakıt istasyonuna giren Mustafa Akil (25), ATV aracına yakıt aldığı sırada dalgınlık sonucu çakmağını ateşledi. Bir anda alevler arasında kalan Akil'in ATV aracı alev topuna döndü. Akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Akbulut (27) ve Akil, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Akil'in arkasında oturan arkadaşı yara almadan kurtulurken, olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Benzin alırken çakmak yaktı!
Benzin alırken çakmak yaktı!
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