"Benim başıma gelmez" demeyin! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya’da yaşayan 54 yaşındaki emekli taksici Mustafa Turgut e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı. Adına icra takibi başlatıldığını ve tüm mal varlıklarına el konulduğunu görünce avukata koşan Turgut, 'Geçmişe dönük tarama yapıyorum hiçbir yere imza atmadım.' dedi.