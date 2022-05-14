14 Mayıs 2022, Cumartesi
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"Benim başıma gelmez" demeyin! Hayatının şokunu yaşadı
Antalya’da yaşayan 54 yaşındaki emekli taksici Mustafa Turgut e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı. Adına icra takibi başlatıldığını ve tüm mal varlıklarına el konulduğunu görünce avukata koşan Turgut, 'Geçmişe dönük tarama yapıyorum hiçbir yere imza atmadım.' dedi.