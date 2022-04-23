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'Beni kimse dolandıramaz' diyen öğretmeni, 27 bin TL dolandırdılar

DHA
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Giriş: 23.04.2022 16:19
Güncelleme:23.04.2022 16:26
Yalova'da 'Beni kimse kandıramaz' diyen öğretmen Gülay Korkusuz (49), arkadaşının çalınan sosyal medya hesabından paylaşılan yatırım tavsiyesi için verilen numarayı arayınca 27 bin TL dolandırıldı.
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