23 Nisan 2022, Cumartesi
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'Beni kimse dolandıramaz' diyen öğretmeni, 27 bin TL dolandırdılar
Yalova'da 'Beni kimse kandıramaz' diyen öğretmen Gülay Korkusuz (49), arkadaşının çalınan sosyal medya hesabından paylaşılan yatırım tavsiyesi için verilen numarayı arayınca 27 bin TL dolandırıldı.