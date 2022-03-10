10 Mart 2022, Perşembe
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"Beni erkekle aldatıyorsun" diyen karısını katletti! Önce parçalara ayırdı sonra da yaktı
"Beni erkekle aldatıyorsun" dediği kocası tarafından canice katledilen ve kemikleri Almanya'daki evinin bahçesine gömülen 4 çocuk annesi Elif Uzunoğlan'ın cenazesi yakınlarının yaşadığı İstanbul'a getirildi. Uzunoğlan, bugün sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Arnavutköy Tayakadın Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.