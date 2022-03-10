10 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları "Beni erkekle aldatıyorsun" diyen karısını katletti! Önce parçalara ayırdı sonra da yaktı

"Beni erkekle aldatıyorsun" diyen karısını katletti! Önce parçalara ayırdı sonra da yaktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2022 15:39
"Beni erkekle aldatıyorsun" dediği kocası tarafından canice katledilen ve kemikleri Almanya'daki evinin bahçesine gömülen 4 çocuk annesi Elif Uzunoğlan'ın cenazesi yakınlarının yaşadığı İstanbul'a getirildi. Uzunoğlan, bugün sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Arnavutköy Tayakadın Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazede ortalık karıştı!
Cenazede ortalık karıştı!
Metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var
Metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var
Servis araçları kayarak birbirine girdi
Servis araçları kayarak birbirine girdi
Polis çocuğu kurtarmak için canın yok saydı
Polis çocuğu kurtarmak için canın yok saydı
Bir kadın cinayeti daha! Parçalara ayırıp yaktı
Bir kadın cinayeti daha! Parçalara ayırıp yaktı
Eşinin hırsızlıkla suçladığı kadın konuştu
Eşinin hırsızlıkla suçladığı kadın konuştu
Esnafı 4 milyon dolandırdı: Borçlarım vardı, ödedim
Esnafı 4 milyon dolandırdı: Borçlarım vardı, ödedim
Çocuğu kurtarmak için ölüme koştu
Çocuğu kurtarmak için ölüme koştu
Kocasının hırsız dediği kadın konuştu
Kocasının hırsız dediği kadın konuştu
Türk imam gece gündüz demeden İslam’ı anlatıyor
Türk imam gece gündüz demeden İslam'ı anlatıyor
Üsküdar’da etkili olan kar yağışı zor anlar yaşattı
Üsküdar’da etkili olan kar yağışı zor anlar yaşattı
Sivas-Malatya sınırında otobüs kazası: 20 yaralı
Sivas-Malatya sınırında otobüs kazası: 20 yaralı
Daha Fazla Video Göster