“Beni ekip, helikopter alabilir mi ya” dedi! Bakın nasıl yakalandı

Mersin'de 2 kişiyi bıçaklama yaralama suçundan aranan şüpheli sosyal medyadan "Beni ekip mekip, helikopter alabilir mi ya, hayatın sillesinden geçmişim" diyerek canlı yayın yaptı. Bakın nasıl yakalandı...

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