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Bencilleşiyor muyuz? 21. yüzyıl bencillik çağı mı?

A Haber
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Giriş: 27.07.2021 09:01
Trafikte bir anda önünüze geçenler ya da sıra beklerken sıranızı kapanlar. Bu örnekler giderek artar oldu. Peki sizce toplum olarak bencilleşiyor muyuz? İşte bu soruyu hem sokağa hem de uzmanına sorduk. Bakın nasıl cevaplar aldık..

Şehirlerdeki hızlı yaşam ve sosyal medya. Uzmanlara göre her ikisi de bizleri adım adım bencilliğe yaklaştırıyor.

Bencilleşmek beyinde de bir çok soruna neden oluyor. Prof. Dr. Tanju Sürmeli'ye göre; bencilleşmemek için, ailelerin daha küçük yaşlardayken çocuklarına paylaşmayı öğretmesi gerekiyor.

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Bencilleşiyor muyuz?
Bencilleşiyor muyuz?
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