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Bellerinde bıçak ellerinde taş! İstediklerini alamayınca olanlar oldu...

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Giriş: 05.06.2023 11:48
Akılalmaz olay Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Düğün konvoyunun önünü keserek para isteyen bir grup genç ile konvoydakiler arasında gerginlik yaşandı. Gençlerin belinden bıçak çıkardığı ve havaya ateş edildiği anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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