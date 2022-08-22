22 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bella Hadid: Filistin'i savunduğum için işimden oldum

Bella Hadid: Filistin'i savunduğum için işimden oldum

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2022 09:09
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Filistin meselesine destek verdiği için pek çok iş ve arkadaşlığından olduğunu açıkladı. Babası Filistin asıllı Müslüman olan Hadid, "Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim" diye konuştu.
Filistini savunduğum için işimden oldum "FİLİSTİN'İ SAVUNDUĞUM İÇİN İŞİMDEN OLDUM"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Filistin’i savunduğum için işimden oldum
"Filistin'i savunduğum için işimden oldum"
Gören telefona sarılıyor
Gören telefona sarılıyor
Katliam gibi 2 kazaya soruşturma
Katliam gibi 2 kazaya soruşturma
Manisa’da orman yangını
Manisa'da orman yangını
Son 21 yılda eğitimde neler değişti?
Son 21 yılda eğitimde neler değişti?
Bir görme engellinin her günü bir anı
"Bir görme engellinin her günü bir anı"
Mike Tyson yumruğu: 3 kişi yere serdi!
Mike Tyson yumruğu: 3 kişi yere serdi!
Şehit Bekçi Oltan Koca’ya veda...
Şehit Bekçi Oltan Koca'ya veda...
Kaza Şehidine veda...
Kaza Şehidine veda...
Tır ve kamyonların freni neden patlar?
Tır ve kamyonların freni neden patlar?
6 ay-6 bin km şartı piyasayı hareketlendirdi
6 ay-6 bin km şartı piyasayı hareketlendirdi
Site aidatları için düzenleme olabilir mi?
Site aidatları için düzenleme olabilir mi?
Daha Fazla Video Göster