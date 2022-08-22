22 Ağustos 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bella Hadid: Filistin'i savunduğum için işimden oldum
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Filistin meselesine destek verdiği için pek çok iş ve arkadaşlığından olduğunu açıkladı. Babası Filistin asıllı Müslüman olan Hadid, "Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim" diye konuştu.