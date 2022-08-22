Bella Hadid: Filistin'i savunduğum için işimden oldum

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Filistin meselesine destek verdiği için pek çok iş ve arkadaşlığından olduğunu açıkladı. Babası Filistin asıllı Müslüman olan Hadid, "Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim" diye konuştu.

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