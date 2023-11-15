15 Kasım 2023, Çarşamba
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Belgeselleri aratmayan görüntüler Yalova'dan! Sürü halinde böyle avlandılar
Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi açıklarında denizde bir balık sürüsünün peşine düşen ve avlanan yunuslar belgeselleri aratmayan görüntüler oluşturdu.