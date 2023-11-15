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Belgeselleri aratmayan görüntüler Yalova'dan! Sürü halinde böyle avlandılar

İHA
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Giriş: 15.11.2023 16:14
Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi açıklarında denizde bir balık sürüsünün peşine düşen ve avlanan yunuslar belgeselleri aratmayan görüntüler oluşturdu.
Sürü halinde böyle avlandılar SÜRÜ HALİNDE BÖYLE AVLANDILAR

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