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Belgeselleri aratmayan görüntüler Van’dan… Nöbet tutup böyle avlıyorlar

İHA
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Giriş: 13.05.2023 12:09
Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen, üreme dönemlerinde tatlı sulara göç eden inci kefalleri, çevrede toplanan martılar tarafından avlanıyor.
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Nöbet tutup böyle avlıyorlar
Nöbet tutup böyle avlıyorlar
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