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Belgeselleri aratmayan görüntüler Türkiye'den! Böyle saldırdı

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Giriş: 17.08.2022 09:32
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlükleri'nin dağlık alanlara yerleştirdiği fotokapanlarla yabani hayvanlarının ilginç anlarını görüntülüyor. İşte Bursa ve Tokat'tan o görüntüler...
Belgeselleri aratmayan görüntüler! Böyle saldırdı BELGESELLERİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER! BÖYLE SALDIRDI

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Belgeselleri aratmayan görüntüler! Böyle saldırdı
Belgeselleri aratmayan görüntüler! Böyle saldırdı
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