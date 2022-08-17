Belgeselleri aratmayan görüntüler Türkiye'den! Böyle saldırdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlükleri'nin dağlık alanlara yerleştirdiği fotokapanlarla yabani hayvanlarının ilginç anlarını görüntülüyor. İşte Bursa ve Tokat'tan o görüntüler...

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