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Belgeselleri aratmayan görüntüler Türkiye'den! Amansız mücadeleyi vatandaşlar görüntüledi

İHA
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Giriş: 20.01.2023 15:38
Tunceli ile Erzincan arasında bölge hakimiyet kavgası veren 2 yaban tekesinin o anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Belgeselleri aratmayan görüntüler BELGESELLERİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER

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Belgeselleri aratmayan görüntüler
Belgeselleri aratmayan görüntüler
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