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Belgeselleri aratmayan görüntüler! Türkiye’de -20 derece dondurucu soğukta böyle avladılar

İHA
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Giriş: 16.01.2023 10:59
Dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'nde balıkçılar, Eskimo usulü balık avlıyor. İşte o görüntüler...
Belgeselleri aratmayan görüntüler Türkiyeden BELGESELLERİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DEN

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Belgeselleri aratmayan görüntüler
Belgeselleri aratmayan görüntüler
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