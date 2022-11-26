26 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Belgeselleri aratmayan görüntüler Şanlıurfa'dan! Nesli tükenme tehlikesi altında olan çöl varanı bitkin halde bulundu

Belgeselleri aratmayan görüntüler Şanlıurfa'dan! Nesli tükenme tehlikesi altında olan çöl varanı bitkin halde bulundu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2022 12:08
Nesli tükenme tehlikesi altında olan çöl varanı, Şanlıurfa'da doğada bitkin bir halde bulundu. Tek Tek Dağları Milli Parkı'nda bitkin halde çöl varanı bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi. İşte o görüntüler...
O ilimizde bulundu! Nesli tehlikede O İLİMİZDE BULUNDU! NESLİ TEHLİKEDE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Görüntüler Şanlıurfa’dan! Bitkin halde...
Görüntüler Şanlıurfa'dan! Bitkin halde...
Uzmanlardan bitki çayı uyarısı
Uzmanlardan bitki çayı uyarısı
Türkiye’yi sarsan o olayın failleri tutuklandı
Türkiye'yi sarsan o olayın failleri tutuklandı
İstanbul’da dehşet anları!
İstanbul’da dehşet anları!
Bayrak ve ezan uğruna...
Bayrak ve ezan uğruna...
Konya’daki barınakta 2. skandal! Bu kez de kediler...
Konya'daki barınakta 2. skandal! Bu kez de kediler...
Görüntüler Rusya’dan…
Görüntüler Rusya’dan…
Orada bir köy var uzakta…
Orada bir köy var uzakta…
Bahçede uyurken girmiş! Midesinden çıkan...
Bahçede uyurken girmiş! Midesinden çıkan...
Görenler hayrete düşüyor
Görenler hayrete düşüyor
Bebek arabası var diye minibüse almadı!
Bebek arabası var diye minibüse almadı!
İsmini duyanlar kulaklarına inanamıyor!
İsmini duyanlar kulaklarına inanamıyor!
Daha Fazla Video Göster