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Belgeselleri aratmayan görüntüler Kayseri’den! İlçe merkezine indi

İHA
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Giriş: 21.02.2023 11:21
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde belgeselleri aratmayan görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Yiyecek arayan bir kurt şehir merkezine indi. İşte o anlar...
Belgeselleri aratmayan görüntüler! İlçe merkezine... BELGESELLERİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER! İLÇE MERKEZİNE...

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Belgeselleri aratmadı! İlçe merkezine...
Belgeselleri aratmadı! İlçe merkezine...
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