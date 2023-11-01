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Belgeselleri aratmayan görüntüler Kars’tan! “Doğanın çöpçüleri” sürü halinde ortaya çıktı

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Giriş: 01.11.2023 09:34
Yurdun çeşitli noktalarında belgeselleri aratmayan görüntüler kayda geçiyor. Son olarak Kars'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan kara ve kızıl akbabalar görüntülendi.
Belgeselleri aratmayan görüntüler Türkiye’den
Belgeselleri aratmayan görüntüler Türkiye'den
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