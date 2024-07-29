Belgeselleri aratmayan görüntüler Kars'tan! Avlayıp metrelerce ağzında böyle taşıdı

Kars'ta balık tutan amatör balıkçılar ilginç bir olaya tanıklık etti. Balıkçılar belgeselleri aratmayan anları saniye saniye kayda aldı. Bakın 1 metre uzunluğundaki yılan avıyla nasıl görüntülendi...

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