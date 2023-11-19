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Belgeselleri aratmayan görüntüler Karabük'ten! Ayılar ve kurtlar...

İHA
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Giriş: 19.11.2023 11:57
Yurdun farklı noktalarında belgeselleri aratmayan görüntüler vatandaşlar ve güvenlik kameraları tarafından kayda alınıyor. Son olarak Karabük'te aç kalan kurtlar ile ayıların yerleşim yerine indikleri anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşte o anlar...
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