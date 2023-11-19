Belgeselleri aratmayan görüntüler Karabük'ten! Ayılar ve kurtlar...

Yurdun farklı noktalarında belgeselleri aratmayan görüntüler vatandaşlar ve güvenlik kameraları tarafından kayda alınıyor. Son olarak Karabük'te aç kalan kurtlar ile ayıların yerleşim yerine indikleri anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşte o anlar...

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