07 Aralık 2022, Çarşamba
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Belgeselleri aratmayan görüntüler Hatay’dan! Uyurken görüntüledi: Unutulmayacak bir an
Hatay'ın Samandağ ilçesinde dalış yapan Doğukan Dönmez, nesli tükenmekte olan hayvanı uyurken görüntüledi. Dönmez, "Uyuyordu beni hiç fark etmedi ben de onu rahatız etmeden uzunca izleyip çekimleri yaptım" dedi.