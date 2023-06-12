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Belgeselleri aratmayan görüntüler Çanakkale’den! Yılanların dansı kamerada

İHA
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Giriş: 12.06.2023 10:01
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki yılanının dansı cep telefonuyla görüntülendi. Tarlasına giden vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.
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Belgeselleri aratmayan görüntüler
Belgeselleri aratmayan görüntüler
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