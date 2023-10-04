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Belgesel gibi görüntüler Türkiye’den! Kurt, akbaba, vaşak, yaban keçisi…

AA
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Giriş: 04.10.2023 11:18
Tunceli'de dağlık alanlarda yaşayan vaşak, bozayı, kurt, akbaba, yaban keçisi, keklik ve domuz gibi canlı türleri fotokapanlarla kayıt altına alındı. İşte belgeselleri aratmayan görüntüler...
Belgesel gibi görüntüler Türkiye’den! BELGESEL GİBİ GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DEN!

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