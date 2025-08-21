Belediyenin temizlik araçları küle döndü

21 Ağustos 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2025 20:44
Edinilen bilgiye göre, Erkilet Bulvarı üzerinde Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Şefliği binası önünde bulunan temizlik araçları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışması ile kontrol altına alınan yangında belediyeye ait 4 araç kül oldu, 3 araçta ise hasar meydana geldi.
