05 Eylül 2025, Cuma
Belediyeden binadaki çatlaklara şoke eden cevap: En üst kattasınız bir şey olmaz
Geçen nisanda Silivri merkezli bir deprem meydana gelmiş ve İstanbul büyük korku yaşamıştı. İşte o sarsıntıda, Beylikdüzü'nde bir binanın 12'inci katında ciddi hasar oluştu. Kolonlar çatladı. Ev sahibi haliyle endişelendi. Durumu belediyeye bildirdi, "Siz üst katta oturuyorsunuz, size bir şey olmaz" cevabıyla büyük bir şok daha yaşadı.