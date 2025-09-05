05 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Belediyeden binadaki çatlaklara şoke eden cevap: En üst kattasınız bir şey olmaz
Belediyeden binadaki çatlaklara şoke eden cevap: En üst kattasınız bir şey olmaz

Belediyeden binadaki çatlaklara şoke eden cevap: En üst kattasınız bir şey olmaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2025 11:14
Geçen nisanda Silivri merkezli bir deprem meydana gelmiş ve İstanbul büyük korku yaşamıştı. İşte o sarsıntıda, Beylikdüzü'nde bir binanın 12'inci katında ciddi hasar oluştu. Kolonlar çatladı. Ev sahibi haliyle endişelendi. Durumu belediyeye bildirdi, "Siz üst katta oturuyorsunuz, size bir şey olmaz" cevabıyla büyük bir şok daha yaşadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Belediyeden binadaki çatlaklara şoke eden cevap: En üst kattasınız bir şey olmaz
Binadaki çatlaklara şoke eden cevap!
Binadaki çatlaklara şoke eden cevap!
İnternette siparişle cinayet dönemi!
İnternette siparişle cinayet dönemi!
Denizde sürüklenen çocuk kurtarıldı!
Denizde sürüklenen çocuk kurtarıldı!
Trafiği tehlikeye sokmanın bedelini ödedi!
Trafiği tehlikeye sokmanın bedelini ödedi!
Gizli kamera skandalında tahliye!
Gizli kamera skandalında tahliye!
Acılı aileler seslerini yükseltti
Acılı aileler seslerini yükseltti
Eski sevgiliyi öldürüp intihar etti! Kampüse girdiği anlar güvenlik kamerasında
Eski sevgiliyi öldürüp intihar etti! Kampüse girdiği anlar güvenlik kamerasında
Denizde bin 200 metre sürüklenen çocuk kurtarıldı!
Denizde bin 200 metre sürüklenen çocuk kurtarıldı!
Alev topuna dönen otomobillerden geriye demir yığınları kaldı
Alev topuna dönen otomobillerden geriye demir yığınları kaldı
Kırtasiyelerde okul alışverişi yoğunluğu başladı
Kırtasiyelerde okul alışverişi yoğunluğu başladı
69 yaşındaki şüpheli istismar suçundan tutuklandı
69 yaşındaki şüpheli istismar suçundan tutuklandı
Çöpten atık toplayan şahıs darp edildi!
Çöpten atık toplayan şahıs darp edildi!
Daha Fazla Video Göster