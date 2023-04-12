12 Nisan 2023, Çarşamba
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Belediye otoparkının altından çıkanlar hayrete düşürdü! Hemen koşup haber verdiler...
Kazlıçeşme sanat merkezinin otoparkında adeta tarih yatıyor. Binanın güçlendirme çalışmaları esnasında bulunan 5. yüzyıla ait mozaiklere yenileri eklendi hatta başka şeyler de çıktı. İşte içinden çıkanlar...