Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobilde bulunan ve yaralanan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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