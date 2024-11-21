Belediye işçisi, yolda 90 bin buldu! Sahibini bulup teslim etti...

Olay, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana geldi. otomobiliyle Ordu'nun Gölköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nden İstanbul'a giden Şaban Koç, Tokat-Niksar yolunda seyir halindeyken arabadan battaniye silkeledi. Bu sırada battaniye içerisinde bulunan 90 bin lira olan çanta arabadan yere düştü. Şaban Koç para dolu çantanın düştüğünün farkına varamadan yoluna devam etti. Tokat Reşadiye Hasanşıh Mahallesi'nden belediyede çalışan işçi Tunay Boztepe, çantayı buldu. Çantanın içerisinde bulunan hastane raporu üzerinden sahibinin yakınına ulaşan işçi, parayla birlikte Aybastı ilçesinde yaşayan Necati Domurcuk'a ulaştı. Domurcuk, paranın sahibi Şaban Koç'a ulaşarak damadı olan Hikmet Varıcı'ya teslim etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN