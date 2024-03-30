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Belediye ekipleri köpek ölülerini çöpe attı! Mahalle sakinleri yaşananlara isyan etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 18:54
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye çalışanları ölü 3 köpeği mahalledeki çöp konteynerine attı. Çevreye kökü koku yayılınca mahalle sakinleri yaşananlara isyan etti, savcılık soruşturma başlattı.
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Belediye ekipleri köpek ölülerini çöpe attı!
Belediye ekipleri köpek ölülerini çöpe attı!
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