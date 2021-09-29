Belediye bisikletlerinin lastiklerini patlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Sekapark'ta bulunan kiralık 6 bisikletinin lastikleri, kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak patlatıldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kent içinde ulaşımı kolaylaştırmak ve bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla kurduğu bisiklet kiralama sisteminde, İzmit Sekapark'a koyulan bisikletlere, kimliği belirsiz kişi tarafından hasar verildi. Elinde bıçak olan kişi, yan yana duran 6 bisikletin lastiklerini bıçaklayarak patlattı. Bu anlar, belediyenin kurduğu güvenlik kameralarına yansırken, Büyükşehir Belediyesi görüntüleri "İyiliğe gücün yetmezse bari kötülük yapma" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan daha önce de bisikletler, bazı kişiler tarafından çalınarak, hasar verildikten sonra kentin çeşitli yerlerine bırakılmıştı.