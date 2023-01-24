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Belçika'dan İstanbul'a yağ aldırma ameliyatı için geldi hayatı kabusa döndü! Hastane ve doktora suç duyurusunda bulundu

DHA
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Giriş: 24.01.2023 11:01
Güncelleme:24.01.2023 11:01
Belçika'dan gelen 38 yaşındaki Helveh Assakereh, yağ aldırmak için Bahçelievler'de özel bir hastanede operasyon yaptırdı. Ameliyat sonrası 3 ay boyunca idrarını tutamayan Assakereh'in, vücudundaki morluklar da geçmedi. Assakereh'in Avukatı Cihan Esin, maddi ve manevi zararların karşılanması için dava açtı.
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