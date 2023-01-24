Belçika'dan İstanbul'a yağ aldırma ameliyatı için geldi hayatı kabusa döndü! Hastane ve doktora suç duyurusunda bulundu

Belçika'dan gelen 38 yaşındaki Helveh Assakereh, yağ aldırmak için Bahçelievler'de özel bir hastanede operasyon yaptırdı. Ameliyat sonrası 3 ay boyunca idrarını tutamayan Assakereh'in, vücudundaki morluklar da geçmedi. Assakereh'in Avukatı Cihan Esin, maddi ve manevi zararların karşılanması için dava açtı.