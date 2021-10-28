28 Ekim 2021, Perşembe
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Belarus'ta bir kişi araçların üzerine atlayarak intihar etmek istedi, sürücülerin dikkatiyle kurtuldu
Belarus'ta otoyolda araçların önüne atlayarak intihar etmek isteyen bir kişi sürücülerin manevralarıyla ölümden döndü. Belarus'un başkenti Minsk'te lüks aracıyla otoyolda aşırı hızla ilerleyen bir sürücünün peşine polis takıldı. Başlayan kovalamacadan sonra aracını otoyol kenarına park eden sürücü yolun ortasına geçti. Hızla ilerleyen araçların önüne atlayan şahıs, araç sürücülerinin manevralarıyla boşluğa atladı. Araçların önüne atlayan şahıs yol kenarına düşerek yaralandı. intihar etmek isterken sürücünün dikkati ile kurtulan şahıs hastaneye sevk edildi.