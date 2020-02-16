16 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
16.02.2020

Bel fıtığı tedavisine dair bilinmeyenleri Opr. Dr. Selçuk Gözcü A Haber’e anlattı |Video

Her yaş grubunda ortaya çıkan bel fıtığı rahatsızlığı yaşam kalitesini oldukça düşürüyor. Bel fıtığının belirtilerini ve tedavi yöntemlerini Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Selçuk Gözcü A Haber Sağlık Saati programında anlattı.

Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Selçuk Gözcü bel fıtığına ilişkin şu bilgileri kaydetti:

"Belimizde 5 adet yastıkçık dediğimiz omurgamız vardır ve bu yastıkçık dokusunun içinde jelatinoz bir merkez doku vardır. Zamanla bu dokunun içerisindeki sıvı azalmaya başlar ve kıkırdak dokuyu aşındırır. Buda sinirlere baskı yapmasına yol açar ve bizlerde bu olaya bel fıtığı ismin veririz. Bel fıtığı belirtileri ise her iki yana vuran ağrılar, idrar kaçırma ve uyuşma gibi bulgular verebilir. Cerrahi tedavi yapılan hastalarda mutlaka güç kaybı olacaktır. Yüzde %90 hastayı cerrahi dışı müdahalelerle tedavi ediyoruz. Bu noktada Mikro Cerrahi, dünya üzerinde kullanılan en son cerrahi yöntemidir. Bu yöntem mikroskop altında dokuyu daha küçük görerek ve tamamen bütün dokuları koruyarak yapılan bir cerrahi yöntemidir. Diğer tedavi yöntemlerine göre ameliyat süreci çok kısa ve hastaları en fazla 24 saat içerisinde taburcu ediyoruz. Bu hem işe dönmelerinde hem de güç kaybı oluşmasında çok büyük bir avantaj oluyor. Hastalar bu tür belirtilerle karşılaştıklarında mutlaka bir beyin cerrahına görünmeleri gerekiyor. Geç kalmamak bu hastalık için hayati önem taşıyor. Fıtıklarda süreç uzarsa sinirlerdeki yıpranma geri dönüşümü olmayan hasarlar yaratabiliyor. Hasta ne kadar erken dönemde başvurursa o kadar sinirleri korumuş oluyoruz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bel fıtığı tedavisine dair bilinmeyenler
Bel fıtığı tedavisine dair bilinmeyenler
İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis vurarak etkisiz hale getirdi
İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis vurarak etkisiz hale getirdi
Bana evlat acısı yaşatmayın
"Bana evlat acısı yaşatmayın"
Uzman isim uyardı: Çocuklarda böbrek reflüsüne dikkat
Uzman isim uyardı: Çocuklarda böbrek reflüsüne dikkat
İstanbul'da korku dolu anlar
İstanbul'da korku dolu anlar
Çöp toplarken servet buldu
Çöp toplarken servet buldu
Sosyal medya fenomeninden acı haber!
Sosyal medya fenomeninden acı haber!
Kediye tekme atan kişiye ceza
Kediye tekme atan kişiye ceza
Lüks cipe silahlı saldırı kamerada
Lüks cipe silahlı saldırı kamerada
İzmir'de mide bulandıran görüntüler!
İzmir'de mide bulandıran görüntüler!
Neye uğradığını şaşırdı!
Neye uğradığını şaşırdı!
Bir anne daha evladına kavuştu
Bir anne daha evladına kavuştu
Daha Fazla Video Göster