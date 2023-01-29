Beklenen kar yağışı geldi

Son yılların en kurak kışını geçiren yurtta birçok kentte kar yağışı başladı. Yoğun kar bazı bölgelerde sürücülere zor anlar yaşatırken Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

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