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Beklenen kar yağışı geldi

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Giriş: 29.01.2023 10:18
Son yılların en kurak kışını geçiren yurtta birçok kentte kar yağışı başladı. Yoğun kar bazı bölgelerde sürücülere zor anlar yaşatırken Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.
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Beklenen kar yağışı geldi
Beklenen kar yağışı geldi
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