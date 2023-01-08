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Beklenen kar yağışı etkisini gösterecek mi? Havalar soğuyacak mı?

A Haber
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Giriş: 08.01.2023 09:50
Son yılların en sıcak kış aylarını yaşayan ülkemizde yeni haftada hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı.
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Kar yağışı etkisini gösterecek mi?
Kar yağışı etkisini gösterecek mi?
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