27 Ağustos 2024, Salı
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Bekir Yunus Uçar'a veda
Türkiye Motorsiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uçar, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.