27 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Bekir Yunus Uçar'a veda

Bekir Yunus Uçar'a veda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2024 10:58
Türkiye Motorsiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uçar, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.
Aynı yerde bu kaçıncı kaza!
Aynı yerde bu kaçıncı kaza!
Çocuklarını tabancayla vurup intihara kalkıştı
Çocuklarını tabancayla vurup intihara kalkıştı
Türklerin çekilmesi ön koşul değil...
"Türklerin çekilmesi ön koşul değil..."
İzmir’de baba vahşeti!
İzmir'de baba vahşeti!
İstiklal Caddesi ve Mısır Çarşısı göle döndü
İstiklal Caddesi ve Mısır Çarşısı göle döndü
Mangal keyfi 400 bin liraya patladı!
Mangal keyfi 400 bin liraya patladı!
Bekir Yunus Uçar’a veda
Bekir Yunus Uçar'a veda
Narin’den 7 gündür haber yok
Narin'den 7 gündür haber yok
İstanbul’da sokak ortasında kadına şiddet!
İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet!
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu
Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu
Vaniköy skandalında yeni gelişme!
Vaniköy skandalında yeni gelişme!
Daha Fazla Video Göster