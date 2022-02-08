Bekek’te Lucca saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

İstanbul’da ünlü isimlerin uğrak mekanı Lucca, gece yarısı eski personeli C.A. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda 3 şahıs yaralandı. İçlerinde Teoman'ın da olduğu müşteriler korku dolu anlar yaşadı. Saldırı ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri saldırıyı gerçekleştiren zanlıyı gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.