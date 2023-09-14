Bekçileri görünce Kalaşnikof'u ve çalıntı motosikleti bırakıp kaçtılar

Adana'da motosiklet üzerinde elinde Kalaşnikof marka silahla ilerleyen iki kişi, mahalle bekçilerinin kendilerini fark etmesi üzerine, yaya olarak kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucu, şüphelilerden biri yakalanırken, silah ise bir apartmanın otoparkına atılmış halde bulundu. Şüphelilerin kullandıkları motosikletin ise çalıntı olduğu belirlendi.