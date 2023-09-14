14 Eylül 2023, Perşembe
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Bekçileri görünce Kalaşnikof'u ve çalıntı motosikleti bırakıp kaçtılar
Adana'da motosiklet üzerinde elinde Kalaşnikof marka silahla ilerleyen iki kişi, mahalle bekçilerinin kendilerini fark etmesi üzerine, yaya olarak kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucu, şüphelilerden biri yakalanırken, silah ise bir apartmanın otoparkına atılmış halde bulundu. Şüphelilerin kullandıkları motosikletin ise çalıntı olduğu belirlendi.