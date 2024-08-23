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Bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı! O anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı

Bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı! O anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 23:02
Isparta'da bekçilerden kaçan şüpheliyi fark eden taksici, şahsı aracıyla takip ettikten sonra yakalandı. Şüpheliyi bekçilere teslim eden taksici Murat Petek, "Birinin canını yakmış olabilir, tepkisiz kalamadım, üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum” dedi.
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